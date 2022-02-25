В Крыму отменили занятия в школах из-за угроз минирования

Власти Крыма отменили до 28 февраля уроки во всех школах из-за поступивших сообщений с угрозами минирования, сообщила министр образования региона Валентина Лаврик, передаёт ТАСС. По её словам, в школах проводятся проверки, угрозы не подтвердились.

Мы отменили [занятия] во всех школах. Это ложная тревога, потому что школы проходят сейчас проверки, там всё благополучно. Но детей отправили сегодня домой, а в понедельник приступаем к учебному процессу, — сказала Лаврик.

Она добавила, что угрозы о минировании были идентичны тем, которые поступали в учебные заведения во время прежних волн минирований.

В начале февраля сотрудников и посетителей нескольких администраций в Крыму эвакуировали из зданий из-за сообщений о минировании. Письма с угрозами рассылались по электронной почте, позже минирования не подтвердились. Письма получили в администрациях почти всех городов республики.