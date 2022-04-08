Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на Красной площади

Более 60 человек эвакуировали из здания Исторического музея на Красной площади в Москве. Ранее злоумышленник сообщил об угрозе взрыва в музее, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Более 60 человек эвакуировано из Исторического музея на Красной площади в Москве из-за поступившей угрозы взрыва, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Они проверяют здание на предмет взрывных устройств.

8 апреля неизвестные сообщили о минировании пассажирского лайнера авиакомпании AirSerbia, выполняющего рейс Белград — Москва. В момент получения сообщения самолёт заходил на посадку в московском аэропорту Шереметьево. Позже стало известно, что борт благополучно приземлился.