Спасатели локализовали пожар на заводе в Самаре

https://static.news.ru/photo/6eb7391e-4c44-11eb-8748-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Пожарным удалось локализовать возгорание на закрытом подшипниковом заводе в Самаре, рассказали в местном ГУ МЧС.

Распространение огня остановили на площади 3,5 тысячи кв. м.

В 17:47 объявлена локализация пожара на площади 3500 кв. м, — передаёт ТАСС.

В настоящий момент очаговое горение на площади 500 кв.м.

Ранее МЧС РФ сообщило об увеличении площади пожара на подшипниковом заводе с 0,8 тыс. до 1,2 тыс. квадратных метров. Ему был присвоен повышенный, третий ранг сложности. В тушении огня принимают участие 183 человека и 63 единицы техники.

При пожаре в здании на территории ОАО «Самарский подшипниковый завод» погиб мужчина. Его тело было обнаружено на месте происшествия. Известно, что эвакуация из горящего здания не проводилась. Завод находится на стадии расформирования и не работает с 2018 года.

Самарская прокуратура начала проверку по факту пожара и намерена дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на территории завода.

При тушении возгорания пожарные задействовали два специальных поезда со станций Самара и Кинель, писал NEWS.ru.