Силовикам сообщили о бомбе в больнице в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/7858368e-91f6-11ea-bfbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные сообщили в правоохранительные органы о взрывном устройстве, заложенном в больнице для лечения коронавируса в Коммунарке.

В настоящий момент силовики проводят проверку поступивших сведений, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник. Администрация приняла решение не эвакуировать медицинские учреждение.

Как ранее писал NEWS.ru, в последнее время участились случаи «минирования» столичных аэропортов и воздушных судов. В частности, в конце апреля поступило очередное сообщение о бомбах на всех бортах, находящихся в Шереметьево. В течение месяца подобные угрозы повторялись трижды.