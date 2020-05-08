Силовикам сообщили о бомбе в больнице в Коммунарке

Неизвестные сообщили в правоохранительные органы о взрывном устройстве, заложенном в больнице для лечения коронавируса в Коммунарке.
В настоящий момент силовики проводят проверку поступивших сведений,
Как ранее писал NEWS.ru, в последнее время участились случаи «минирования» столичных аэропортов и воздушных судов. В частности, в конце апреля поступило очередное сообщение о бомбах на всех бортах, находящихся в Шереметьево. В течение месяца подобные угрозы повторялись трижды.
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