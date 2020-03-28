https://static.news.ru/photo/663a2140-70f6-11ea-b5ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортсмены, являющиеся лучшими друзьями, не смогли ужиться на одной жилплощади в условиях самоизоляции. Москвичи устроили драку.

Об этом рассказала девушка одного из них, передаёт телеканал «360». По её словам, они и раньше жили в одной квартире, однако в этот раз друг её молодого человека Кирилла Данил, видимо, был в плохом настроении.

Даниил спал на нашей кровати. Мы попросили перелечь его. В итоге он с дикими глазами начал бить Кирилла. Он с ума, похоже, сошёл! Начал сносить мебель, нашёл где-то нож, в итоге они начали бороться с этим ножом, — рассказала она.

В результате мужчина получил ножевые ранения. Работники скорой увезли его в Боткинскую больницу. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы пригрозили наказывать пенсионеров, нарушающих режим самоизоляции. Их могут лишить второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей.

Согласно последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом составляет 1264. Выздоровели 49 человек, умерли пятеро. В мире инфицированы более 600 тысяч человек. Жертвами болезни стали 27,5 тысячи человек, выздоровели свыше 135 тысяч.