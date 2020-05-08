Людей эвакуируют из зоны взрыва боеприпасов в Удмуртии

https://static.news.ru/photo/d10c0f08-9219-11ea-a271-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на территории бывшего арсенала в селе Пугачёво в Удмуртии достиг площади 2,5 га. С территории эвакуируют местных жителей.

Глава Малопургинского района Сергей Юрин рассказал, что в многоквартирных домах военного городка живёт 1,2 тысячи человек. Честь из них покидает опасную зону самостоятельно, маломобильных будут эвакуировать власти, передаёт ТАСС.

Пожарные подразделения все меры предпринимают, чтобы ограничить [распространение огня], к сожалению, и ветер, и жаркая погода — это не помощники пожарных, поэтому сейчас поднимается вопрос о привлечении авиации для того, чтобы либо сократить площадь горения, либо ликвидировать в тех площадях, которые мы имеем, — подчеркнул он.

Политик отметил, что пункты временного размещения подготовили в селе Малая Пурга. Люди останутся в школах, куда их доставят автобусы. Угрозы для жизни и здоровья людей в настоящий момент нет.

Как писал ранее NEWS.ru, взрывы на техтерритории бывшего арсенала в Удмуртии начались 9 мая. К этому привело возгорание сухой травы. Предполагается, что её подожгли так называемые чёрные копатели, чтобы легче отыскивать боеприпасы.