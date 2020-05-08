Кинологи не нашли взрывных устройств в московских больницах

https://static.news.ru/photo/a33e691e-9209-11ea-91a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кинологи и полицейские после анонимных сообщений об угрозе взрыва обследовали здания порядка 10 больниц в Москве, в том числе в Коммунарке.

Информация об угрозах взрыва в больницах не подтвердилась, — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как писал NEWS.ru, ранее неизвестные сообщили в правоохранительные органы о взрывном устройстве, заложенном в больнице для лечения коронавируса в Коммунарке.

В последнее время участились случаи «минирования» столичных аэропортов и воздушных судов. В частности, в конце апреля поступило очередное сообщение о бомбах на всех бортах, находящихся в Шереметьево. В течение месяца подобные угрозы повторялись трижды.