Экономика

Жители Гонконга скупают валюту в обменных пункта на фоне политики США

06:30, 30 мая 2020 15
Фото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Жители Гонконга массово скупают иностранную валюту в обменных пунктах на фоне изменения политики США в отношении Китая. Они опасаются, что американское правительство усилит санкции простив Китая.

Отмечается, что в приоритете у жителей Гонконга была покупка американских долларов.

Долларов США практически нигде не осталось в наличии. Количество другой иностранной валюты, доступной для обмена, тоже сейчас крайне ограничено, — сообщил ТАСС.

По данным агентства, жители Гонконга закупают валюту на очень большие суммы.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство КНР призвало Соединённые Штаты прекратить политические манипуляции, связанные с законопроектом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что правительство Китая продолжит противостоять иностранному вмешательству в дела Гонконга.

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