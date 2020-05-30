Жители Гонконга скупают валюту в обменных пункта на фоне политики США

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Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» и Минэнерго США договорились о контроле и учёте ядерных материалов, которые перерабатывают на территории России по контрактам с третьими странами.

Подписана административная договорённость с Министерством энергетики США в соответствии с рамочным межправительственным соглашением о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, — привели в «Коммерсанте» сообщение из годового отчёта АО...