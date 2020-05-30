Жители Гонконга скупают валюту в обменных пункта на фоне политики США

https://static.news.ru/photo/871e0736-a225-11ea-8d28-fa163e074e61_660.jpgФото: Keith Tsuji/Keystone Press Agency/GlobalLookPress
Жители Гонконга массово скупают иностранную валюту в обменных пунктах на фоне изменения политики США в отношении Китая. Они опасаются, что американское правительство усилит санкции простив Китая.
Отмечается, что в приоритете у жителей Гонконга была покупка американских долларов.
Долларов США практически нигде не осталось в наличии. Количество другой иностранной валюты, доступной для обмена, тоже сейчас крайне ограничено, — сообщил ТАСС.
По данным агентства, жители Гонконга закупают валюту на очень большие суммы.
Ранее NEWS.ru писал, что правительство КНР призвало Соединённые Штаты прекратить политические манипуляции, связанные с законопроектом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что правительство Китая продолжит противостоять иностранному вмешательству в дела Гонконга.