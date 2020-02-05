Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые получены от «Газпрома» в рамках соглашений по продолжению транзита газа, на инфраструктурные проекты и развитие медицины в стране.
Помимо медицинской сферы, деньги предполагается пустить на строительство дорог и энергоэффективность. Украинский лидер предложил правительству подготовить необходимую проектную документацию в сжатые сроки — за две недели,
Как писал NEWS.ru ранее, в конце 2019 года Москва и Киев договорились отказаться с 1 января 2020 года от исков, связанных с газовым спором, по которым нет окончательного решения. Это стало частью протокола о газовом сотрудничестве, который стороны подписали 20 декабря. При этом «Газпром», чтобы урегулировать юридические разногласия, заплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен