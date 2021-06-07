Зеленский назвал «Северный поток — 2» оружием в руках Москвы

https://static.news.ru/photo/b2622c80-c725-11eb-a8c9-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Starostenko/XinHua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский назвал газопровод «Северный поток — 2» «оружием» в руках России. Так проект воспринимают в Киеве, отметил украинский президент в интервью порталу Axios.

Мне до сих пор кажется, что «Северный поток — 2», как понимаем это мы и, исходя из понимания безопасности не только в Европе, но и в Соединённых Штатах Америки — нашего стратегического партнёра, мы рассматриваем его как оружие, настоящее оружие, и я открыто об этом говорю. Оружие в руках Российской Федерации, — подчеркнул Зеленский.

Комментируя отказ Белого дома от введения санкций против компании — оператора газопровода, он назвал «неожиданным», что «пули» для такого оружия может поставлять Вашингтон. Зеленский также назвал США образцовой цивилизацией и демократией.

Я всегда считал, что Украина отстаивает точно такие же принципы в Европе, — заявил украинский лидер.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Джо Байденом до начала российско-американского саммита. При этом он отметил, что представители Белого дома не консультировали его о саммите в Женеве. Он добавил, что как гарант украинской Конституции готов «защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты». Именно об этом Зеленский и хотел бы поговорить с Байденом.