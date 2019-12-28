https://static.news.ru/photo/64b6edca-2b65-11ea-b51c-fa163e074e61_660.jpg Марош Шефчович Фото: Christophe Morin/imago-images.de/Global Look Press

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал заключение контракта между Россией и Украиной по транзиту газа в ЕС. По его словам, он признателен всем, кто провёл упорную работу и приложил свои усилия.

На основе политической договорённости, заключённой на прошлой неделе между Россией, Украиной и Еврокомиссией, транзитный договор между соответствующими компаниями, обеспечивающий непрерывные поставки газа в Европу с 1 января 2020 года, теперь подписан, — говорится в сообщении Шефчовича, которое он разместил в Twitter.

My strong appreciation for all the hard work and effort! Building on last week's political deal between #Russia , #Ukraine and the @EU_Commission , the transit contract between respective companies - securing continuous gas flows to Europe as of 1/1/2020 - is now signed and sealed. pic.twitter.com/c0RrODUtGL — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) 30 декабря 2019 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что контракт подписан сроком на пять лет, и он может быть продлён ещё на десять лет. За организацию транзита будет отвечать «Нафтогаз». Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что большая сделка между Россией и Украиной «восстановила баланс интересов сторон».