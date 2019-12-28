Марош Шефчович Марош Шефчович Фото: Christophe Morin/imago-images.de/Global Look Press

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович приветствовал заключение контракта между Россией и Украиной по транзиту газа в ЕС. По его словам, он признателен всем, кто провёл упорную работу и приложил свои усилия.

На основе политической договорённости, заключённой на прошлой неделе между Россией, Украиной и Еврокомиссией, транзитный договор между соответствующими компаниями, обеспечивающий непрерывные поставки газа в Европу с 1 января 2020 года, теперь подписан, — говорится в сообщении Шефчовича, которое он разместил в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что контракт подписан сроком на пять лет, и он может быть продлён ещё на десять лет. За организацию транзита будет отвечать «Нафтогаз». Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что большая сделка между Россией и Украиной «восстановила баланс интересов сторон».

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