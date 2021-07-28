ВВП России вырос на 4,6%

ВВП России в первом полугодии 2021 года вырос на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится на сайте Минэкономразвития РФ.

Минэкономразвития также улучшило оценку динамики ВВП на 2021 год, сообщив о возможном росте на 3,8% вместо прежних 2,9%. Прогноз по росту ВВП на 2022 и 2023–2024 годы остается прежним — 3,2% и 3% соответственно.

Ранее министерство сообщило, что ВВП РФ в июне достиг допандемийного уровня IV квартала 2019 года. В годовом выражении рост в июне составил 8,5%, а за II квартал — 10,1%. При этом нынешние показатели оказались выше докоронавирусных на 0,1%, что говорит об уверенном развитии во многих сферах.

Сообщалось, что МВФ также улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году до 4,4%. Отмечается, что рост показателей, по сравнению с апрельским прогнозом, составил 0,6%. При этом эксперты оценили и экономический спад в России на 2022 год, уменьшив его с 3,8% до 3,1%.