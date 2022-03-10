«Возвращаемся в 90-е»: экономист предрёк России 50-процентную инфляцию

Россия может столкнуться с 50-процентной инфляцией к концу года, заявил председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров изданию АБН. Меры Центробанка вроде запрета снимать со счёта больше $10 тысяч направлены на поддержку курса рубля, но его покупательская способность будет снижаться.

Да, внутри страны можно напечатать рублей для выполнения всех обязательств перед населением, но покупательская способность этих денег будет снижаться. Я прогнозирую инфляцию к концу года до 50%, и, возможно, больше. Советую всем предпринимателям, владельцам компаний превратить деньги в активы — купить любое оборудование, строительные материалы, трубы, песок, что угодно. Мы возвращаемся в 90-е. Просто тогда мы не были так интегрированы во внешний мир, сейчас — более чем, — сказал Фёдоров.

Он добавил, что у крупных российских компаний кредиты в иностранных банках, их нужно оплачивать валютой по графику. А в продаже газа и нефти осталась надежда только на Китай, чьи закупки всё равно меньше, чем у Европы. Она же, напомнил Фёдоров, ищет возможность отказаться от российских ресурсов.

Ранее опрошенные Центробанком профессиональные аналитики спрогнозировали в 2022 году инфляцию в 20%. ВВП России, по их мнению, сократится на 8%.