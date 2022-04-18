Вице-канцлер ФРГ: страна не намерена быстро отказываться от газа из России

Германия не намерена добывать сланцевый газ и быстро отказываться от поставок российского газа, поскольку это повлечёт ущерб для экологической обстановки в стране, заявил министр экономики, вице-канцлер Роберт Хабек. По его словам, которые приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung, на разработку месторождений сланцевого газа и получение соответствующих разрешений потребуются годы.

Немедленное эмбарго на газ поставит под угрозу социальный порядок в Германии, — заявил Хабек.

Министр уточнил, что для добычи сланцевого газа необходим гидроразрыв пласта, что может иметь негативные последствия для окружающей среды и может поставить под угрозу положения закона о водных ресурсах. Поэтому в Германии на данный момент нет предприятий, желающих заниматься этим.

Ранее министр экономики Германии призвал немцев экономить электроэнергию на фоне планов правительства по сокращению зависимости от российского импорта угля, нефти и газа. Он выразил мнение, что 10% энергопотребления может сэкономить каждое домохозяйство в стране. Также он рекомендовал по возможности пользоваться железнодорожным транспортом или велосипедом и сократить поездки на автомобилях.