Вакцины от коронавируса спровоцируют борьбу между РФ и США за нефть

https://static.news.ru/photo/68883360-3315-11eb-8be0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rob Arnold/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники ОПЕК+ 30 ноября и 1 декабря обсудят политику группы в условиях пандемии коронавируса и возможное повышение добычи нефти. Как сообщает CNBC, аналитики ожидают борьбу России и других участников соглашения с США и местными добытчиками сланцевой нефти за дорогое топливо.

По данным источника, ведущие производители, в том числе Россия и Саудовская Аравия, оставят в силе достигнутые в апреле договорённости об ограничениях на добычу. Причина заключается в том, что спрос на нефть растёт на фоне информации об успешных испытаниях вакцин от коронавируса в разных странах. Спекулянты ожидают скорого восстановления мировой экономики и, как следствие, роста потребности в топливе.

Среди участников соглашения много недовольства и усталости от необходимости ограничений, вызванных COVID-19. С появлением вакцин в ближайшее время некоторые из стран, возможно, не захотят и дальше придерживаться ограничений, — считает представитель американского агентства S&P Global Platts Герман Ван.

В такой ситуации, по мнению экспертов, американские добытчики сланцевой нефти активизируются, что может привести к новому падению котировок. Таким образом, для ОПЕК+ остаётся выгодным сохранение добычи нефти на заниженном уровне. Вероятно, повышение будет отложено не менее чем на три месяца.

В апреле, напомним, участники соглашения достигли договорённости о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. Затем эта мера была смягчена на 2 млн баррелей — аналогичная цифра ожидается при очередном повышении.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Казахстана предлагают обсудить смягчение ограничений сделки ОПЕК+. Они готовы к дискуссиям по поводу своей позиции.