В России разработают меры по поддержке кредитования

Центробанк и правительство России до 1 июня должны разработать меры по поддержке кредитования населения и организаций. Такое поручение отдал президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что кредитование начнётся после окончания мер, введённых из-за распространения коронавируса. Об этом
Рекомендовать Банку России разработать совместно с правительством РФ меры, направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, — говорится в сообщении.
Кроме того, президент поручил подготовить план мероприятий перевода в дистанционный режим оказания финансовыми учреждениями ряда услуг.
Ранее NEWS.ru писал, что темп роста розничного кредитования в России в феврале 2020 года увеличился до 1,2%, по сравнению с сезонно низким приростом в январе (+0,8%). Показатель мог быть ещё выше, если бы не отрицательное влияние пандемии коронавирусной инфекции на туризм и экономику в целом. Портфель корпоративных кредитных договоров за месяц сильно не изменился, увеличившись на 51 млрд рублей, или на 0,1%.
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