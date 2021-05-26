Российские банки будут объяснять отказы в ипотечных каникулах

https://static.news.ru/photo/ced788c8-be1b-11eb-a219-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки обязаны обосновывать причину отказа в предоставлении ипотечных каникул гражданам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При отсутствии объяснений заёмщики смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке. Введение закона даст клиентам правовые гарантии и возможность отстаивать свои потребительские права. Кроме того, данная мера повысит ответственность организаций при рассмотрении вопроса об изменении условий кредитного договора.

В пояснительной записке к документу отмечается, что заёмщики продолжают жаловаться на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных или ипотечных каникул.

Ранее сообщалось, что ЦБ России рассмотрит инициативу сделать механизм кредитных каникул постоянным.