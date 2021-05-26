Российские банки будут объяснять отказы в ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки обязаны обосновывать причину отказа в предоставлении ипотечных каникул гражданам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
При отсутствии объяснений заёмщики смогут
В пояснительной записке к документу отмечается, что заёмщики продолжают жаловаться на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных или ипотечных каникул.
Ранее сообщалось, что ЦБ России рассмотрит инициативу сделать механизм кредитных каникул постоянным.