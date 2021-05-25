В РФ производителям вакцины от COVID предложили упростить возмещение НДС

https://static.news.ru/photo/b0697eac-40c4-11eb-99d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Законопроект, предусматривающий возможность для производителей вакцины против коронавируса получать возмещение НДС в заявительном порядке, внесло в Госдуму правительство РФ. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Об этом сообщает РБК.

Предполагается, что эта инициатива позволит пополнить оборотные средства и сократит издержки производителей в ситуации необходимости значительных объёмов производства и поставки вакцины.

Согласно действующему законодательству, в тех случаях, когда сумма налоговых вычетов по итогам квартала оказалась больше исчисленного компанией НДС, возникает возможность возместить разницу из бюджета. Эта ситуация возникает при экспортных операциях или при реализации продукции по ставке 10% и приобретении товаров с применением ставки 20%.

При продаже вакцины от коронавируса применяется НДС в 10%, а при производстве вакцины предъявляется сумма по ставке 20%. При этом получить возмещение возможно только по решению налогового органа. Законопроект предлагает упростить порядок возмещения НДС производителям вакцины на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2024 года.

В настоящее время в РФ зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. Чумакова.

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