В Минприроды опровергли вероятность дефицита товаров из-за мусорной реформы

В Минприроды ответили на опасения отечественных ретейлеров по поводу возникновения дефицита из-за введения платы за утилизацию товаров. Там призвали не пугать население пустыми полками, сообщает телеканал «360».

В ведомстве отметили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырёх лет. Реализация новой концепции не отразится на ассортименте магазинов.

Минприроды России призывает не пугать россиян пустыми полками. Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства, — цитирует телеканал сообщение ведомства.

В Российском экологическом операторе (РЭО) также опровергли вероятность дефицита. Глава организации Денис Буцаев заверил, что риска пустых полок нет. Создание реестра упаковки и утилизации не приведёт к дополнительным издержкам производителей и импортёров.

Ранее эксперты в сфере розничной и интернет-торговли высказали опасения, что мусорная реформа может привести к опустению полок в обычных магазинах и сокращению ассортимента онлайн-магазинов. Кроме того, может произойти уход части представителей отрасли в «серую зону».

Речь идёт о законопроекте Минприроды, предусматривающем ответственность производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки. В частности, о положении, которое запрещает продажу товаров, не включённых в специальный реестр в рамках системы учёта отходов.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний интернет-торговли (АКИТ) направили в ведомство письмо, в котором выразили свою позицию. В ведомстве заверили, что оно будет рассмотрено в установленном законом порядке.