В Кремле на стали делиться ожиданиями от встречи ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/2a2f95a0-a71e-11ea-bda1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался давать какие-либо комментарии по поводу встречи министров стран — участников сделки ОПЕК+, которая состоится 6 июня.

Как передаёт РИА Новости, представитель Кремля отметил, что эта сфера находится в ведении главы Минэнерго РФ Александра Новака. Поэтому со стороны Пескова было бы некорректно давать какие-то комментарии и «тем более предвосхищать итоги встречи».

В марте страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти. После этого 1 апреля были сняты все ограничения на нефтедобычу, что привело к обвалу на финансовых рынках, совпавшему с глобальным падением спроса на нефть во всём мире из-за пандемии COVID-19.

Позже сторонам всё же удалось прийти к соглашению о сокращении на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Как писал NEWS.ru, на встрече 6 июня, среди прочих вопросов, участники сделки ОПЕК+ обсудят вопрос полного исполнения обязательств по сокращению нефтедобычи Ираком и Нигерией.