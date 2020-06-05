В Кремле на стали делиться ожиданиями от встречи ОПЕК+

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался давать какие-либо комментарии по поводу встречи министров стран — участников сделки ОПЕК+, которая состоится 6 июня.
Как
В марте страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти. После этого 1 апреля были сняты все ограничения на нефтедобычу, что привело к обвалу на финансовых рынках, совпавшему с глобальным падением спроса на нефть во всём мире из-за пандемии COVID-19.
Позже сторонам всё же удалось прийти к соглашению о сокращении на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Как писал NEWS.ru, на встрече 6 июня, среди прочих вопросов, участники сделки ОПЕК+ обсудят вопрос полного исполнения обязательств по сокращению нефтедобычи Ираком и Нигерией.
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