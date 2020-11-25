В Госдуме прислушались к идее упразднить ПФР

https://static.news.ru/photo/37765f48-2f48-11eb-a85a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Целью всех изменений пенсионной системы должно стать достижение достойной пенсии для всех россиян. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Цель одна — достойная пенсия для пенсионеров. Каким образом её обеспечить? Давайте смотреть предложения, — цитирует его РИА Новости.

Нилов добавил, что предложения по этой теме есть у «Справедливой России». И привёл в пример заявление главы думской фракции партии Сергея Миронова, который неоднократно критиковал работу ПФР и призывал упразднить фонд. Нилов призвал дождаться соответствующего законопроекта по реформе пенсионного обеспечения от эсеров.

Миронов уверен, что пенсионные выплаты граждан следует направлять в бюджет, а затем из него выплачивать пенсии. Это поможет снизить риски от неэффективного инвестирования, уберёт возможности для нецелевых расходов («оплата дворцов и раздутого штата ПФР») и позволит дать пенсионерам «хоть какие-то гарантии».

Ранее NEWS.ru писал, что экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин посоветовал молодёжи не рассчитывать на пенсии. По его мнению, система уже через 10 лет может обанкротиться. Предложение Минтруда повысить единовременную выплату пенсионерам, считает он, является свидетельством этого.