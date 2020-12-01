В Германии назвали сроки возобновления строительства СП-2

Компания будет использовать судно "Академик Черский«.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя Морского и гидрографического агентства Германии.

В Nord Stream 2 отметили, что судно, которое будет использоваться для укладки труб, назовут позднее. Оператор также отказался комментировать детали дальнейших работ, пишет РИА Новости.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщал, что планирует возобновить работы с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии. Этим требованиям отвечает якорный трубоукладчик «Фортуна», который сейчас стоит в немецком Висмаре.

Первоначально предполагалось, что трубопровод будет готов к концу 2019 года. Однако голландская компания Allseas, опасаясь санкций США, отозвала из Балтийского моря свои суда-трубопрокладчики. В ответ Москва прислала свои спецкорабли. К началу мая они добрались до немецкого порта Мукран, где находится логистический терминал проекта Nord Stream 2 и хранятся трубы, необходимые для завершения строительства.

Как заявил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, закончить строительство и запустить «Северный поток — 2» теоретически возможно в первом квартале следующего года. Он отметил, что желание закончить проект в кратчайшие сроки связано с победой на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии. При этом Маринченко не исключил юридических или логистических трудностей «в последний момент», писал NEWS.ru.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).