В G7 назвали минимальный налог на прибыль корпораций

https://static.news.ru/photo/2c9eb414-c604-11eb-a479-96000091f725_660.jpgФото: Felix Zahn/photothek.net via www/GLOBAL LOOK PRESS
Министры финансов стран Группы семи (G7) уверены, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять минимум 15%. Об этом на своей странице в Twitter заявил руководитель Минфина Великобритании, председательствующей в 2021-м году объединении, Риши Сунак.
В G7 договорились о принципах установления минимальной планки корпоративных налогов на крупные компании в размере минимум 15%. Он будет действовать на пострановой основе, создавая более равные условия для британских компаний и вызывая прекращение практики уклонения от [уплаты] налогов, — написал чиновник.
4/ I've made securing an agreement on digital tax a key priority of mine for the G7 Presidency with the fairer system raising more tax to pay for public services.
This will now be discussed in further detail @G20 Financial Ministers & Central Bank Governors meeting in July.
Финансист уверен, что в G7 считают, что налоги с прибыли транснациональных корпораций должны взиматься в тех странах, где такие предприятия получают прибыль благодаря своим товарам или услугам, а не только учитывая место их регистрации.
2/ Under the principles of the landmark reforms, the largest global firms with profit margins of at least 10% will be in scope with 20% of any profit above the 10% margin reallocated and then subjected to tax in the countries where they make sales.
В первую очередь решения руководителей финансовых министерств Британии, ФРГ, Италии, Канады, США, Франции и Японии касаются IT-гигантов: Facebook, Google, Apple, Amazon.
Ранее председатель совета директоров ПАО «Северсталь» миллиардер Алексей Мордашов назвал жадность бизнеса двигателем прогресса. Об этом он заявил на ПМЭФ-2021. Он пояснил, что речь идёт о понимании жадности как желания иметь больше. В таком случае, по его мнению, обвинять людей, которые действуют в сторону увеличения прибыли в рамках закона, странно.