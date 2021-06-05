В G7 назвали минимальный налог на прибыль корпораций

Фото: Felix Zahn/photothek.net via www/GLOBAL LOOK PRESS

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Общий объём господдержки российской экономики во время пандемии коронавируса составил 4 трлн рублей. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на сессии ПМЭФ, укорив владельца Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина в раздувании скандала из-за дополнительных налогов металлургам. Трансляция этой сессии велась на официальном сайте форума.

Это к вопросу о металлургах. Я Лисину лично сказал, было закрытое совещание: вы устроили какие-то вопли из-за нескольких десятков миллиардов рублей при ваших доходах. Мы спалили на этой истории (на...