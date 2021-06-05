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Экономика

В G7 назвали минимальный налог на прибыль корпораций

16:35, 05 июня 2021
Фото: Felix Zahn/photothek.net via www/GLOBAL LOOK PRESS

Министры финансов стран Группы семи (G7) уверены, что минимальный налог на прибыль крупных корпораций должен составлять минимум 15%. Об этом на своей странице в Twitter заявил руководитель Минфина Великобритании, председательствующей в 2021-м году объединении, Риши Сунак.

В G7 договорились о принципах установления минимальной планки корпоративных налогов на крупные компании в размере минимум 15%. Он будет действовать на пострановой основе, создавая более равные условия для британских компаний и вызывая прекращение практики уклонения от [уплаты] налогов, — написал чиновник.

Финансист уверен, что в G7 считают, что налоги с прибыли транснациональных корпораций должны взиматься в тех странах, где такие предприятия получают прибыль благодаря своим товарам или услугам, а не только учитывая место их регистрации.

В первую очередь решения руководителей финансовых министерств Британии, ФРГ, Италии, Канады, США, Франции и Японии касаются IT-гигантов: Facebook, Google, Apple, Amazon.

Ранее председатель совета директоров ПАО «Северсталь» миллиардер Алексей Мордашов назвал жадность бизнеса двигателем прогресса. Об этом он заявил на ПМЭФ-2021. Он пояснил, что речь идёт о понимании жадности как желания иметь больше. В таком случае, по его мнению, обвинять людей, которые действуют в сторону увеличения прибыли в рамках закона, странно.

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