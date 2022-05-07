В Финляндии назвали сроки отказа от закупок российских энергоресурсов Финляндия откажется от российских энергоресурсов в ближайшие месяцы

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финляндия в течение нескольких месяцев может отказаться от закупок энергоресурсов у России. Соответствующее решение Хельсинки примет, если ситуация на Украине не разрешится в ближайшее время, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в интервью японской газете Nikkei.

Она отметила, что страна поддержит отказ ЕС от российской нефти и будет призывать к отказу от поставок газа из России. Марин добавила, что нынешняя ситуация ускоряет переход Финляндии на «зелёные» виды энергии.

Ранее премьер Финляндии заявила, что отношения между Хельсинки и Москвой не будут прежними из-за происходящего на Украине. Она отметила, что Финляндия склоняется к вступлению в НАТО и соответствующее решение может быть принято уже в текущем месяце.

В МИД России предупредили Финляндию и Швецию о том, что, войдя в НАТО, они превратятся в пространство противостояния Альянса и РФ. Кроме того, отметили, что их членство в Альянсе поставит под угрозу систему европейской безопасности.