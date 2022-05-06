Премьер Финляндии: прежние отношения с Россией невозможны

Санна Марин / Фото Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр страны Финляндии Санна Марин заявила в интервью японскому изданию Nikkei, что её страна не сможет более поддерживать отношения с Россией на прежнем уровне из-за ситуации на Украине. Она также отметила, что в ближаейшее время будет принято решение о вступлении Финляндии в НАТО.

Изменилась обстановка в плане безопасности, Финляндия склоняется к членству в НАТО, — пояснила премьер.

По её словам, решение о вступлении страны в члены Североатлантического альянса будет принято в этом месяце.

Марин ранее отметила, что Финляндия также выступит в поддерку отказа Евросоюза от российской нефти, также она будет призывать отказаться и от поставок газа.

В государстве существует несколько мнений об эмбарго российского топлива и там не исключают, что некоторым странам для этого потребуется переходный период. В самой Финляндии планируют отказаться от российского ископаемого топлива в ближайшие месяцы.

Преставитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то они превратятся в пространство противостояния Альянса и России «со всеми вытекающими отсюда последствиями», включая угрозу прежним добрососедским отношениям. По её словам, вступление в НАТО соседей из Северной Европы ставит под угрозу систему европейской безопасности.

