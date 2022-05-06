Премьер Финляндии: страна выступит за санкции ЕС против российского газа

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна поддерживает предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на поставки российской нефти и будет призывать Евросоюз принять санкции и в отношении российского газа. По её словам, которые приводит японская деловая газета Nikkei, Финляндия сможет отказаться от российского ископаемого топлива уже в ближайшие несколько месяцев.

Мы должны прекратить закупки энергетических ресурсов из России, — подчеркнула она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то они превратятся в пространство противостояния Альянса и России «со всеми вытекающими отсюда последствиями», включая угрозу прежним добрососедским отношениям. По её словам, вступление в НАТО соседей из Северной Европы ставит под угрозу систему европейской безопасности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь отметил, что Альянс ждёт вступления Швеции и Финляндии в свой состав. По его словам, присоединение пройдёт быстро, поскольку вооружённые силы этих стран соответствуют требованиям военно-политического блока. Кроме того, Столтенберг пообещал Стокгольму и Хельсинки обеспечить защиту на период перехода.