Условно бесплатно: кому не придётся платить за подвод газа

На бесплатное подключение могут рассчитывать россияне, чей участок находится от газопровода на расстоянии не более чем 200 метров. Площадь дома критерием для подключения к газопроводу не является. А вот проведение газа внутри участка потребитель в любом случае будет оплачивать самостоятельно. Эксперты считают, что озвученные условия вполне приемлемы. Вопросы у них вызывает сама программа газификации.

Для частных домов, площадь которых составляет не более 300 квадратных метров, будет доступно бесплатное подключение к газу в рамках процесса догазификации российских населённых пунктов. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов телеканалу «Россия 1».

Чуть позднее глава Минэнерго Николай Шульгинов пояснил, что связи между правом на газ и размером жилья нет.

Площадь дома не является критерием для подключения к газопроводу. В мероприятиях по ускоренной газификации дорожной картой определён максимальный часовой расход газа в размере семи кубических метров в час для физических лиц, — сказал министр, слова которого приводит Telegram-канал Минэнерго РФ.

Получается, условий для бесплатной газификации два: максимальный часовой расход газа до семи кубометров в час, а также удалённость участка с домом не более чем на 200 метров от газораспределительной сети.

По словам Густова, региональный оператор по газификации будет обязан построить весь газопровод прямо до границы земельного участка. «То есть вошли в населённый пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», — пояснил он. При этом оплатить строительство сетей внутри участка потребитель должен будет сам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Условие проведения трубы по своему участку представляется вполне адекватным, поскольку это уже частная собственность и работать с ней должен непосредственно собственник, комментирует руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. При этом эксперт не считает, что данная услуга будет стоит «баснословных» денег.

Ограничение по расходу газа в час тоже, по его словам, просчитано вполне здраво: для отопления дома в час требуется не более полутора кубометров газа на каждые 100 метров, духовка потребляет порядка 0,25 кубометра в час, работающая плита с четырьмя конфорками — максимум один кубометр в час. Ограничение же составляет семь кубометров в час, и их должно хватать даже с запасом, уверен Коган.

Проблемой представляется, что прокладка сетей может занять много времени в тех регионах, где централизованная газификация отсутствует. То есть она однозначно есть в городах и поселениях городского типа, но проведение её до отдалённых посёлков может представлять проблему как физически, так и финансово. Михаил Коган руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами

Вопросы у эксперта вызывает растянутость программы до 2030 года. Причём охват всё равно не превысит 83% населённых пунктов, замечает Коган.

В стране, где работают основные мировые поставщики газа, эти вопросы можно решить быстрее и качественнее, — рассуждает эксперт.

Вместе с тем Коган полагает, что сроки и загруженность работ будут корректироваться, «хотя прослеживается их прямая зависимость от финансовых результатов «Газпрома». От продаж газа может корректироваться программа газификации, считает он.

Напомним, сегодняшняя газификация регионов России составляет 71,4%. К 2026 году планируется достичь уровня 74,7%, а к 2030 году — 82,9%. Как уточнили в пресс-службе правительства, граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами. Сегодня подключение к газу обходится россиянам в 400 тысяч рублей на домовладение, но в зависимости от региона может доходить и до 600 тысяч рублей и даже превышать эту сумму.

21 апреля во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил, что жители страны не должны оплачивать подведение газа к границам своих участков в населённых пунктах.

Накануне, 6 мая, заместитель министра энергетики Павел Сорокин сообщил, что сроки газификации сократятся вдвое, а также уменьшатся затраты на этот процесс. Упростится в том числе подключение газификации по причине создания единого оператора, который будет контролировать и отвечать за подведение газа «до забора». Предположительно, в большинстве российских регионов данной функцией займётся «Газпром».