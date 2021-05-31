«Совет только один»: экономист назвал способ досрочно погасить кредит

https://static.news.ru/photo/8c282f44-c214-11eb-87eb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кредитный договор представляет собой уникальный, а не универсальный вид взаимоотношений между банком и гражданином, поэтому всегда стоит внимательно читать договор. Такой совет планирующим досрочно погашать кредит россиянам дал экономист Семён Новопрудский в разговоре с NEWS.ru.

Он пояснил, что при составлении документа для каждого конкретного клиента банк предусматривает свои условия, среди которых могут быть и определённые «уловки». Они возникают, поскольку финансовым организациям невыгодны досрочные погашения крупных кредитов, ведь при выплатах согласно срокам переплата со стороны гражданина будет больше. По словам эксперта, теоретически банк может прописать в документе даже полный запрет на досрочное погашение.

Совет только один: тщательно читайте кредитный договор, всё до запятой. Если что-то непонятно, не бойтесь задавать работнику банка вопросы, — назвал способ досрочного погашения кредита Новопрудский.

При этом иногда появляются трудности с проведением данной операции онлайн. Это возможно из-за сбоев в системе, поэтому специалист рекомендует платить по кредиту очно. Личное присутствие позволит проверить, дошли ли деньги, и проконтролировать другие тонкости. Кроме того, после каждой уплаты по займу Новопрудский рекомендует брать график погашения оставшихся платежей.

В заключение он добавил, что при возникновении препятствий в долгосрочном погашении стоит обращаться в суд, однако и он будет выносить решения на основе кредитного договора.

Оспаривание в суде любого подобного инцидента — это оспаривание кредитного договора, поэтому важно хорошо с ним ознакомиться, — подчеркнул собеседник.

Ранее стало известно, что объём просроченных задолженностей по кредиткам у граждан РФ в марте 2021-го побил исторический рекорд. Показатель достиг 151,3 млрд рублей. В то же время доля просрочек от всей суммы упала до 15,3%. Несмотря на рост «плохих» обязательств на 0,5% в прошлом месяце, число пластиковых карт с просрочкой выросло лишь на 708 штук.