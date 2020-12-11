Трубоукладчик «Фортуна» начал работу по достройке «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/286cbce0-3bbe-11eb-bd0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Судно-трубоукладчик «Фортуна» приступило к работам по прокладке финальной части газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море близ побережья Германии.

Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря 2020 года, как отмечено в извещении мореплавателям государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ, — говорится на сайте оператора проекта.

Судно проложит трубы на участке газопровода длиной 2,6 км на глубине не менее 30 метров под водой в исключительной экономической зоне Германии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что судно «Фортуна» прибыло в район возобновления работ по достройке газопровода «Северный поток — 2». Трубоукладчик сопровождают два судна снабжения: «Катунь» и «Балтийский исследователь».

7 декабря, после двух дней нахождения на месте строительства наиболее протяжённой нитки газопровода «Северный поток — 2», российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое должно было закончить строительство, покинуло район проведения работ в Балтийском море. Причины, почему судно так и не приступило к укладке труб, пока неизвестны. «Академик Черский» вернулся к побережью Калининградской области.