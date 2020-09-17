Судно для подачи труб «Северного потока — 2» возвращается в Калининград

https://static.news.ru/photo/7e3cbe9e-f916-11ea-8d74-fa163e074e61_660.jpg Фото: energybase.ru

Судно снабжения «Иван Сидоренко», которое планируется использовать для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток — 2», взяло курс на Калининград. Оно не пробыло и дня на логистической базе проекта.

Как сообщает РИА Новости, судно с июля находилось в Калининграде наряду со своим «систершип» (однотипным кораблём) — «Остапом Шереметом». Отмечается, что 17 сентября судно дошло до немецкого порта Мукран, однако уже вечером того же дня снова взяло курс на Калининград, прибытие туда ожидается вечером 18 сентября.

«Иван Сидоренко» построили на Амурском судостроительном заводе. В декабре 2018 года он поступил в эксплуатацию «Газпром флота».

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство проекта приостановилось в конце прошлого года из-за санкций Америки. Сейчас объект создан на 94%. Осталось достроить около 6% (преимущественно в водах Дании). Этим летом Датское энергетическое агентство позволило СП-2 прокладывать трубы с использованием судов с обычной системой позиционирования.

Как писал NEWS.ru, Европарламент принял резолюцию, согласно которой возложил вину за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на руководство РФ, и призвал ужесточить санкции в отношении Российской Федерации. Парламентарии потребовали от всех стран ЕС отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2».