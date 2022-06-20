Стало известно о новых льготах, которые получат семьи с детьми с 1 июля С 1 июля семьям с детьми в ряде регионов будут доступны новые льготы по кредитам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько крупных российских банков с 1 июля откроют новые льготные программы кредитования для семей с детьми. Кроме этого, в ряде регионов России будет проведена индексация выплат, поделилась юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская с URA.RU.

В список регионов уже вошли Тамбовская область (выплаты увеличатся на 1,04 пункта), Пермский край (на 1,058), Калининградская область (на 1,03), Московская область (там будет упрощено оформление безвозмездного земельного участка многодетным семьям).

По мнению одного из создателей организации «Опора России» Павла Сигала, подобные меры стимулируют молодых родителей на приобретение необходимой недвижимости.

Инициатива со стороны банков, несомненно, является полезной. Сейчас многие семьи не решаются на покупку недвижимости именно из-за высокой процентной ставки. Теперь они получат дополнительный стимул в решении по ипотечному кредитованию. Также это даст уверенность в своих силах в плане оформления ипотеки, — рассказал он изданию Life.

Ранее руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал, что жители регионов России смогут провести «тест-драйв» квартир, которые планируют приобрести. Он отметил, что в ближайшее время может появиться возможность временно пожить в выбранной квартире перед покупкой.