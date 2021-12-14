Стало известно, когда пересчитают оклады медработников

Новая схема расчёта зарплаты медработников будет внедряться в июле — ноябре 2022 года, сообщает «Парламентская газета», ссылаясь на постановление правительства России. Этот экспериментальный проект планировали запустить с ноября в Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской, Тамбовской областях и в Севастополе, но перенесли.

Сегодня многие лечебные учреждения перепрофилируются под инфекционные госпитали. Проводить в этих условиях эксперимент по внедрению новой оплаты труда просто нецелесообразно. Нельзя в условиях военных действий проводить социальные преобразования. Мы все сегодня на фронте — борьбы за здоровье и жизнь людей, — отметила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Она добавила, что новая система потребует подключения экономического отдела, бухгалтерии и профсоюзов, также придётся отвлечь аппарат управления и самих медицинских работников. В свою очередь, член комитета Светлана Бессараб объяснила перенос просьбой руководства самих регионов.

В критерии новой системы оплаты будут входить сложность работы и региональные особенности.

Ранее сообщалось, что уход медиков из профессии в ближайшее время может ускориться. Об этой опасности предупреждают в профильных профсоюзах и Государственной думе. Предполагается, что значительное ухудшение ситуации произойдёт сразу после отмены коронавирусных надбавок: врачи и медсёстры не готовы возвращаться к доковидным зарплатам.