Стало известно, где число вакансий за год выросло в разы «Авито Работа»: нехватка кадров в российском IT за год выросла в 3,5 раза

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Нехватка кадров в российском IT за год выросла в 3,5 раза, сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса «Авито Работа». Именно во столько раз выросло число открытых вакансий в этой сфере. В целом же в стране открыто в 2,4 раза больше вакансий, чем в сентябре 2022-го года.

Сейчас бизнес-сезон вошел в активную фазу деятельности, когда работодатели усиленно рекрутируют новые кадры. Эксперты «Авито Работы» проанализировали и выделили топ-10 сфер с наибольшей нехваткой кадров и наибольшим увеличением числа вакансий в сентябре 2023 года. Топ открывает сегмент IT — прирост год к году составил 3,5 раза, — сообщили в пресс-службе.

Директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков напомнил, что в августе глава Минцифры РФ Максут Шадаев оценил нехватку кадров в отрасли в 500–700 тысяч человек.

Это обуславливает и стремительные темпы увеличения рабочих предложений для IT-специалистов в начале осени 2023 года. Компании во всех отраслях нуждаются в разработчиках, аналитиках, экспертах по кибербезопасности и многих других кадрах, — сказал эксперт.

На втором месте среди сфер с нехваткой работников — управление персоналом, здесь число вакансий за год выросло в 3,3 раза. На третьем месте — административная сфера, рост составил 3,1 раза. В искусстве и развлечениях — в 2,7 раза, в маркетинге, рекламе и PR — в 2,6 раза, в логистике, а также в образовании и науке — в 2,5 раза, в производстве и сельском хозяйстве — в 2,2 раза, в строительстве — в 2 раза, в ЖКХ и эксплуатации — в 1,9 раз, в банкинге — в 1,8 раз.

Ранее стало известно, что чуть меньше половины россиян считают своим главным жизненным ориентиром высокие доходы. Они ценят зарплату больше, чем семью, здоровье и профессиональную самореализацию, свидетельствуют результаты опроса 1,3 тысячи трудоустроенных граждан (работающих по найму, не руководителей и не собственников бизнеса), проведенного Аналитическим центром НАФИ и оказавшегося в распоряжении NEWS.ru.