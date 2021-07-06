Названы округа Москвы с самым дорогим съёмным жильём

Арендаторы стали чаще выбирать квартиры в спальных районах города. Спрос на «однушки» успокоился, причём проживание у офиса уже неактуально для нанимателя. Об этом говорится в аналитических материалах, предоставленных РБК.

В издании также назвали округа Москвы с самым дорогим съёмным жильём. Так, за год выросли средние ставки за трёхкомнатные квартиры в Северном и Северо-Западном округах. В САО рост аренды составил 37,4%, почти до 117 тыс. рублей. В СЗАО показатель стал выше на 23% и достиг 80 тыс. рублей, отмечается в сообщении.

Учитывая, что в прошлом году многие работники переходили на удалёнку, то, соответственно, уменьшился спрос на предложения у офисов. Основными критериями выбора квартир стали наличие развитой инфраструктуры и парка неподалёку. Кроме того, возросла популярность двух- и трёхкомнатных квартир.

При этом происходит снижение арендных ставок на «двушки» в ЗАО. За год это значение уменьшилось на 11,1%. Кроме того, наблюдается общее снижение спроса на квартиры по всем округам столицы. Это связано с новыми возможностями, которые появились во время пандемии. Работодатели могут больше не перевозить сотрудников в Москву для работы, если есть возможность всё делать дистанционно. От этого страдает рынок аренды, и изменение ценовой ситуации продолжится в дальнейшем.

Ранее риелтор открыла секрет, как быстрее сдать квартиру. Правильная оценка арендного жилья позволит ускорить его сдачу.