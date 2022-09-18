Стали известны факторы, способные разогнать курс доллара до ста рублей Экономист Шульгин: глобальная рецессия может разогнать курс доллара до 100 рублей

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Глобальная рецессия, новые «адские» санкции и резкое сокращение платежного профицита способны разогнать курс доллара до уровня в сто рублей. Такое предположение высказал в интервью агентству ПРАЙМ начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. Он подчеркнул, что параметры нового правила до настоящего времени неизвестны, в то же время Минфин готов возобновить интервенции.

По мнению эксперта, если исходить из стоимости нефти марки Urals около $80 за баррель и добычи в размере 10–10,5 млн баррелей в сутки. валютные интервенции могут составить порядка $3–3,5 млрд.

По оценкам «Открытие Research», запуск интервенций может привести к ослаблению рубля на семь — десять процентов относительно устоявшихся уровней, — сказал Шульгин.

При этом к «драматическому» ослаблению рубля, по мнению экономиста, могут привести рецессия в мировой экономике или снижение спроса на сырьевые товары. Шульгин полагает, что шестой пакет санкций в отношении России окажется по-настоящему эффективным для того, чтобы стоимость доллара достигла ста рублей.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что в России всегда останется возможность поменять валюту на рубли. По ее словам, это будет возможно, даже несмотря на «токсичность» таких валют, как доллар и евро.

В июле Набиуллина указывала, что доллар в России будет обращаться при любых экономических сценариях, даже «в самых апокалиптических». Тогда же она отметила, что на руках у граждан страны в настоящее время находится около $85 млрд.