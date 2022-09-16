Набиуллина оценила возможность свободной конвертации валюты в рублях Набиуллина: в России всегда останется возможность поменять валюту на рубли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

В России всегда останется возможность поменять валюту на рубли, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. По ее словам, это будет возможно, даже несмотря на «токсичность» таких валют, как доллар и евро.

Появляются риски заморозки, и те страны, которые их выпускают, можно сказать, не очень хотят, чтобы мы ими активно пользовались. <...> Но поменять валюту на рубли всегда будет возможно, — заявила Набиуллина.

Она также добавила, что с 1 апреля 2023 года ЦБ РФ планирует приступить к тестированию в реальных условиях цифрового рубля. Глава ЦБ уточнила, что регулятор готов обсуждать способы использования цифровых финансовых активов для международных расчетов, но выступает против их свободного обращения внутри страны.

В июле Набуиллина указывала, что доллар в России будет обращаться при любых экономических сценариях, даже «в самых апокалиптических». Тогда же она отметила, что на руках у граждан страны в настоящее время находится около $85 млрд.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что в нынешних условиях доллары и евро стоит рассматривать как токсичную валюту и отказаться от накоплений в них. По его словам, подобные накопления оказались невозможными и даже бессмысленными, в том числе и для неподсанкционных лиц.