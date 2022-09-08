Замминистра финансов назвал токсичными валютами доллар и евро

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В нынешних условиях доллары и евро стоит рассматривать как токсичную валюту и отказаться от накоплений в них, заявил в интервью РБК замминистра финансов России Алексей Моисеев. По его словам, подобные накопления оказались невозможными и даже бессмысленными, в том числе и для неподсанкционных лиц.

Доллар однозначно стал токсичной валютой, вне всяких сомнений, как, впрочем, и евро. Я считаю, что он не нужен. Я поддерживаю тех экспертов, которые считают, что нет необходимости копить активы в этой валюте, — подчеркнул Моисеев.

Ранее в качестве альтернативы этим валютам он назвал китайский юань и арабский дирхам, отметив стабильность юаня и величину его рынка. Что же касается распространения других иностранных валют в обороте страны, то она должна отвечать параметрам курсовой стабильности и ликвидности, а в стране — эмитенте валюты не должно быть заградительного валютного контроля.

До этого начальник отдела глобальных исследований банка «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что заменой доллару может стать международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС, которая находится в стадии проработки. Основной тенденцией валютного рынка РФ в новых условиях будет снижение роли доллара США и евро при возрастающей роли валют дружественных стран и рубля. Новая валюта, как считает экономист, могла бы помочь избежать рисков, которым подвержены отдельные валюты стран БРИКС.