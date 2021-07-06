Стала известна сумма маткапитала в России к 2024 году

Пенсионный фонд назвал сумму маткапитала к 2024 году. В бюджете заложены выплаты на первого ребёнка в размере 544,3 тысячи рублей, на второго 719,27 тысячи рублей. Такие цифры заложены в бюджете ПФР.

Так, уже в 2022 году выплата за рождение первого ребёнка составит 503,2 тысячи рублей и при рождении второго — 665 тысяч рублей. На следующий год сумма выплат составит 523,3 тысячи рублей и 691,6 тысячи рублей соответственно, отмечается в сообщении Пенсионного фонда.

В этом году размер маткапитала на первого ребёнка составляет 483,8 тысячи рублей, при рождении второго можно получить 639,43 тысячи рублей. Эти деньги разрешено потратить на улучшение жилищных условий, накопительную пенсию матери и другие услуги.

Ранее стало известно, что Правительство выделит миллиарды рублей на выплаты беременным. Вставшие на учёт в ранние сроки и оказавшиеся в непростой финансовой ситуации получат выплаты с 1 июля.