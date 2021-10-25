«Сметут всё»: депутат ГД назвал недопустимым подорожание гречки на 20%

Информация о возможном подорожании гречки, овсянки и хлопьев на 10–20% с ноября, скорее всего, является манипулятивной, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД), член парламентского комитета по аграрным вопросам Максим Иванов. Он отметил, что резкое увеличение стоимости указанных товаров является недопустимым. В ином случае политик не исключил «панику и неразбериху», а граждане «кинутся в магазины и сметут всё с полок». Таким образом собеседник прокомментировал публикацию «Коммерсанта» о скором изменении цен на крупы со ссылкой на крупного производителя данной продукции «Роса». В статье говорится, что, например, гречка подорожает из-за проблем с урожаем в Алтайском крае.

Мы с вами периодически сталкиваемся с тем, что производители сельскохозяйственных товаров пытаются манипулировать ценами, поднять их, использовать ситуацию в стране для своего обогащения. Это недопустимо. Есть объективные факторы, есть субъективные. Мы столкнулись с этим на примере металлоконструкций и прочего, с неудержимым ростом цен на металл. Сейчас то же самое происходит в сельском хозяйстве, — считает Иванов.

Спикер также обратил внимание на «спекулятивные запросы некоторых производителей сельхозтоваров повыкручивать руки Минсельхозу и правительству» для роста цен.

[Начнётся] ажиотажный спрос, люди кинутся в магазины, думая, что пойдёт повышение цен, и будут сметать всё с полок, опять пойдёт паника и неразбериха. Мы этого допустить не должны. Мы должны ввести госрегулирование на все эти вещи. В среду на комитете мы будем обсуждать этот вопрос и разбираться в причинах, пригласим представителей Минсельхоза, обсудим недопустимость резкого повышения цен. Объективных причин для роста цен я не вижу, — отметил депутат Госдумы.

Парламентарий подчеркнул, что крупы могут подорожать, но не более, чем на уровень инфляции, но никак не на 20–30%.

Это предмет нашего разговора с Минсельхозом, чтобы цены не только не росли, но и снижались. Мы для этого проводим модернизацию сельского хозяйства, снижаем издержки, техника новая идёт. Да, есть рост стоимости топлива, энергоносителей, удобрений. Мне кажется, это спекулятивная вещь. Будем разбираться, без внимания не оставим, — резюмировал Иванов.

По данным Росстата, в августе гречневая крупа в РФ в среднем стоила 102,51 руб. за 1 кг, овсяная и перловая — 45,21 руб. за 1 кг, хлопья «Геркулес» — 80,47 руб. за 1 кг. Поставщики продукции ссылаются на то, что окончание сезона сбора зерновых привело не к снижению цен, а к их дальнейшему росту. Цена полипропиленовой и картонной тары за год выросла более чем на 100%, российского сырья — на 30%. Основное повышение цен зафиксировано по гречке, минимальное — по рису, крупы и бобовые подорожали на 12–15% за последние два месяца.

Минсельхоз считает, что производители амортизируют рост стоимости продукции за счёт собственной прибыли с прошлого года. Объёмы местного производства основных круп и сырья обеспечивают внутренний спрос. По данным ведомства, посевные площади под гречку выросли на 12,1%, к 22 октября в России собрано 837,5 тыс. тонн гречки, что на 22 тыс. тонн превышает прошлогодний урожай. Эксперты прогнозируют замедление роста цен на гречку с поступлением на рынок нового урожая.

Ранее сообщалось, что цены на куриные яйца, огурцы и помидоры выросли в РФ. Яйца подорожали на 2,8%, куриное мясо — на 1,5%.