Скидку на перевозку российского угля на экспорт предложили увеличить втрое

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Правительство РФ разработало меры по стимулированию перевозок угля на экспорт в западном направлении, исполняя поручение президента страны Владимира Путина.

Среди прочих мер, кабмин предложил увеличить размер скидки на перевозку угля в порты северо-запада и юга России до 42,7% с нынешних 12,8%. Об этом ТАСС рассказал источник в отрасли, информацию подтвердили в Министерстве энергетики. В правительстве считают, что увеличение скидки обеспечит гибкость тарифов железнодорожных перевозок в условиях кризиса.

Кабмин также предлагает ввести мораторий до 2022 года на индексацию портовых сборов в морских гаванях страны и индексировать выплаты за аренду недвижимости, принадлежащей Росморпорту.

Кроме того, правительство считает нужным оказать поддержку группе компаний ОТЭКО (оператор порта Тамань) в объёме, который позволит снизить стоимость услуг порта до $8 за тонну с нынешних $14. Авторы инициативы считают, что это позволит нарастить поставки угля на экспорт до 25 млн тонн, увеличить выручку РЖД и угольных компаний и обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет.

Как писал NEWS.ru, спрос на уголь на российском и зарубежных рынках значительно снизился в первой половине 2020 года из-за пандемии коронавируса.