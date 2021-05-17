«Северный поток — 2» начнут укладывать в водах ФРГ в конце мая

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Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило уложить трубы для «Северного потока — 2» на морском дне в водах ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление германского регулятора.

При этом отмечается , что их монтаж может начаться лишь в конце мае. Такие сроки связаны с «приостанавливающим действием» исков экологов, из-за которых ранее начать работы нельзя.

Аспекты, связанные с охраной окружающей среды, не препятствуют этому распоряжению, - подчёркивается в документе.

Речь идет о двухкилометровом отрезке в германской исключительной экономической зоне. Уточняется, что в прокладке будут задействованы суда с системой якорного позиционирования.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода длиной 1220 километров каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против проекта выступают США, которые хотят продавать в Европе сжиженный газ, а также Украина и некоторые страны Европы.

Ранее генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что для завершения проекта осталось построить около 80 км трубопровода.