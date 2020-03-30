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Плату за сервисное обслуживание терминалов эквайринга и онлайн-касс решил отменить Сбербанк. Пока послабление будет действовать с 1 марта до 31 мая.

Решение принято для поддержки бизнеса на фоне снижения потребительской активности ввиду принятых мер по борьбе с коронавирусом. При этом подобные «каникулы» могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации.

Ранее Банк России принял меры для увеличения доли онлайн-платежей в условиях распространения коронавируса. Комиссию за приём карт для интернет-магазинов временно снизили до 1%. Это решение должно помочь бизнесу, надеются в ЦБ. Новые правила касаются магазинов продуктов, товаров повседневного спроса, одежды и электроники, а также аптек, писал NEWS.ru.