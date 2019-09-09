https://static.news.ru/photo/e1a2ee42-d2d7-11e9-9ab9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель Саудовской Аравии в ОПЕК оценил влияние назначения нового министра энергетики страны на политику государства в отношении сделки ОПЕК+.

По его словам, несмотря на смену главы Минэнерго, политика в отношении организации останется прежней, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что уход с должности министра энергетики Халида аль-Фалиха поднимает ряд важных вопросов, связанных не только с мировыми ценами на нефть, но и с отношениями с Россией. Наблюдатели обращают внимание на то, что уволенный по указу короля Салмана министр занимался развитием партнёрства Москвы и Эр-Рияда, и его уход не может не сказаться на качестве сотрудничества, в частности в рамках ОПЕК.