Уход с должности министра энергетики Халида аль-Фалиха поднимает ряд важных вопросов, связанных не только с мировыми ценами на нефть, но и с отношениями с Россией. Наблюдатели обращают внимание на то, что уволенный по указу короля Салмана министр вплотную занимался развитием партнёрства Москвы и Эр-Рияда, и его уход не может не сказаться на качестве сотрудничества, особенно в рамках ОПЕК. Впрочем, причины, которые побудили монарха подписать указ, носят внутренний характер. Похоже, что в «отреформированной» Саудовской Аравии не найдётся места тем, кто реализовывал эти же реформы.

Решение сместить аль-Фалиха заставляет беспокоиться о стабильности мировых рынков нефти. Важно обратить внимание на контекст: решение об увольнении произошло на фоне планов саудовского правящего дома заняться первичным размещением акций саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco, контроль над которым, кстати, экс-министр потерял совсем недавно. Теперь пост министра энергетики будет занимать брат наследника престола — принца Мухаммеда — Абдель Азиз бен Салман, то есть более лояльная фигура, действия которой не влекут за собой рисков: аль-Фалих долгое время считался чересчур самостоятельным и неподконтрольным игроком, хотя именно при нём королевство начало процесс реформ, в том числе в сфере энергетики.

Wang Bo/Xinhua/Global Look Press

Опасения за мировой рынок нефти имеют место ещё и потому, что аль-Фалих тесно сотрудничал с российской стороной, координируя с ней ценовую политику в рамках ОПЕК. Сможет ли новый министр установить контакт с российским руководством, остаётся под большим вопросом. Деловой американский портал Street ожидает потрясений на мировых рынках чёрного золота в связи с увольнением аль-Фалиха. И это, по мнению издания, произойдёт «в ближайшие недели». Дальнейшая судьба одной из самых влиятельных фигур ОПЕК остаётся туманной. Накануне его власть существенно «урезали», сформировав новое министерство — промышленности и минеральных ресурсов, хотя долгое время эти отрасли находились в сфере ответственности Министерства энергетики, промышленности и ресурсов, которое возглавлял аль-Фалих.

Издание Wall Street Journal указывает на то, что уход аль-Фалиха — это потеря лица, которое было хорошо знакомо иностранным инвесторам. Источники, знакомые с этим вопросом, заявили, что попытка заменить его в Saudi Aramco была направлена ​​на то, чтобы ещё больше отделить могущественное Министерство энергетики от руководства нефтяного гиганта. Увольнение аль-Фалиха является ещё одним признаком слабости инициативы наследника саудовского престола по модернизации экономики страны и уменьшению её зависимости от сырья. Наблюдатели признают, что этот план в последние годы зашёл в тупик. Принц Мухаммед занимался главным образом нейтрализацией потенциальных вызовов для его власти, что усложнило работу по привлечению иностранных инвестиций. На аль-Фалиха наследник престола возложил всю ответственность за отсутствие прогресса в плане экономических реформ. Несмотря на то, что увольнение было спланированным, никто не ожидал, что это произойдёт так быстро.

Наследный принц движется к дальнейшей консолидации власти внутри королевства. Все перестановки в высших эшелонах саудовской власти отражают желание Мухаммеда окружить себя наиболее лояльными людьми. Сам аль-Фалих публично поддерживал инициативу наследного принца о проведении IPO акций Saudi Aramco и о превращении Саудовской Аравии в крупного производителя солнечной энергии, однако источники отмечают: его команда работала над тем, чтобы отложить или уменьшить масштаб обоих проектов.

В правительстве вряд ли найдётся кто-то ещё, кто бы мог так мягко противостоять или форсировать идеи, исходящие от наследного принца или близких ему людей, — говорят источники Wall Street Journal в Aramco.

Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С приходом Абдель Азиза бен Салмана на пост министра энергетики ОПЕК получает новую, «ястребиную» фигуру, которая имеет репутацию жёсткого переговорщика. Люди, которые работали с сыном короля, говорят, что он очень внимателен к мельчайшим деталям. Как его скрупулёзность отразится на контактах с российской стороной, ещё предстоит увидеть.