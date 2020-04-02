Саудовская Аравия призвала срочно созвать встречу стран ОПЕК+

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Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, а тот — с президентом РФ Владимиром Путиным о цене на нефть. Американский лидер ожидает, что Эр-Рияд сократит добычу чёрного золота.

Я только что разговаривал со своим другом Мохаммедом бен Салманом, наследным принцем Саудовской Аравии, который говорил с президентом России Владимиром Путиным, и я ожидаю и надеюсь, что они сократят добычу...