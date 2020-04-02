Экономика

Саудовская Аравия призвала срочно созвать встречу стран ОПЕК+

17:49, 02 апреля 2020 352
Фото: Simon Kremer/dpa/Global Look Press

Саудовская Аравия призвала срочно созвать встречу стран ОПЕК+ для достижения соглашения по балансу нефтяного рынка. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

Этот призыв отвечает постоянным усилиям королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак уважения к просьбе президента США Дональда Трампа и друзей в США, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак уверял, что сделка ОПЕК+ не имела бы смысла в ситуации пандемии коронавируса. Спрос на чёрное золото упал в 10 раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях