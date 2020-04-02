Саудовская Аравия призвала срочно созвать встречу стран ОПЕК+ для достижения соглашения по балансу нефтяного рынка. Об этом сообщает Саудовское агентство печати.
Этот призыв отвечает постоянным усилиям королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак уважения к просьбе президента США Дональда Трампа и друзей в США, — говорится в сообщении.
Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак уверял, что сделка ОПЕК+ не имела бы смысла в ситуации пандемии коронавируса. Спрос на чёрное золото упал в 10 раз больше предполагаемого сокращения добычи в рамках альянса, писал NEWS.ru.
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