Саудовская Аравия назвала условие для сокращения добычи нефти

Власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти до менее девяти миллионов баррелей в сутки в том случае, если другие страны присоединятся к сокращению.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей. По словам американского лидера, он провёл разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, который якобы ранее «поговорил с президентом России». Трамп добавил, что если это случится, то будет хорошей новостью для нефтегазовой промышленности.
С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство.
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