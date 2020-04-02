Саудовская Аравия назвала условие для сокращения добычи нефти

https://static.news.ru/photo/04e7cfde-74ff-11ea-81e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: reid.neureiter/flickr.com

Власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти до менее девяти миллионов баррелей в сутки в том случае, если другие страны присоединятся к сокращению.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия и Россия могут сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей. По словам американского лидера, он провёл разговор с наследным принцем Саудовской Аравии, который якобы ранее «поговорил с президентом России». Трамп добавил, что если это случится, то будет хорошей новостью для нефтегазовой промышленности.

С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство.