«Руссоль» пояснила приостановку производства и отгрузки соли

https://static.news.ru/photo/df91f672-9274-11ea-a6c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Компания «Руссоль», которая является ведущим производителем соли в стране, сообщила о приостановке производства и отгрузки продукции. Но это не вызовет дефицита соли, так как у компании имеются запасы на складах.

Приостановка связана с проведением ремонта с 30 апреля по 14 мая на предприятиях «Илецксоль» в Оренбургской области, до 20 мая — «Усолье» в Иркутской области, и «Новомосковск» в Тульской области, пишет ТАСС.

Производитель уверяет, что плановая приостановка никак не скажется на рынке, хотя с началом пандемии спрос на соль вырос на 15–20%. Рост спроса в компании связывают с ажиотажем из-за коронавируса, а также со ставшими популярными рекомендациями Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики инфекции.

Из-за спроса увеличилась отгрузка на предприятии, цены на продукцию не менялись и меняться вряд ли будут. Производственных ограничений у компании на случай дальнейшего роста спроса нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что производители соли не планируют повышать стоимость продукции, несмотря на повышенный спрос и возросшие расходы на её производство. Об этом заявил директор компании «Руссоль-Северозапад» Александр Коломеер.