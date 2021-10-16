Рублю предсказали обвал после слов главы ЦБ России

Финансовый журналист Александра Баязитова заявила, что совет главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о хранении сбережений в рублях является сигналом к скорой девальвации российской валюты. По её словам, власти готовят обвал рубля в скором времени. Об этом сотрудница прессы написала в статье для издания LIFE.

Чиновники вновь заговорили о надежности и доходности вложений в рубль. Но как показывает практика, это верная примета того, что власти задумали провести очередную девальвацию национальной валюты, — написала Баязитова.

Журналистка отметила, что если бы о дате девальвации 2014 года стало известно заранее и россияне приобрели бы доллары, то доходность уже на начало 2015 года составила более 100%. Тем не менее, по её словам, теперь «мы примерно представляем, когда ждать очередной девальвации».

Баязитова работала экономическим корреспондентом и руководила экономическими журналами «Двойная запись» и «Проверка в компании». С 2007 по 2011 год являлась членом экспертного совета Комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

Ранее руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что хранит накопления в рублях. Она отметила общее доверие россиян к рублю и предположила, что это происходит в том числе потому, что большинство граждан хранят свои накопления на рублёвых депозитах.