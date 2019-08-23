https://static.news.ru/photo/e35b0860-c593-11e9-885a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рефинансирование автокредитов – это крайне редкая активность среди российских заёмщиков. За последние два года доля рефинансирования автокредитов не превышает 1,8% от всех действующих займов на покупку машин. Такие данные по запросу News.ru предоставили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Там считают, что непопулярность рефинансирования автокредитов связана с несколькими факторами. Во-первых, заёмщик обычно берёт автокредит на существенно более короткий срок по сравнению с ипотекой. Так, по данным госкомпании «ДОМ.РФ», средний срок «жизни» кредита на покупку жилья равняется семи годам. При этом средний период автокредита составляет около четырёх лет, оценивало ранее Национальное бюро кредитных историй.

Во-вторых, продолжает представитель «Эквифакс», доля процентных платежей по автокредиту существенно ниже, чем в ипотеке, а ставки по займам на покупку транспорта в 2018 -2019 году практически не менялись и находились в районе 15%. В то же время проценты по потребительским и ипотечным кредитам менялись существенно.

Так, по оценкам БКИ, ставка по автокредиту повысилась с 2017 года всего на 1,7 процентного пункта, тогда как ипотека подешевела лишь на 0,7 п.п. (до 11,7%), а потребкредиты — на 2,5 п.п. (до 17,5%).

Впрочем, в последние несколько недель крупнейшие банки стали активно уменьшать ставки по ипотеке. Так, с начала августа проценты стали ниже в 18 из топ-20 банков по объёму ипотечного портфеля.

Однако несмотря на постепенное удешевление ипотеки, с начала 2019 года на российском банковском рынке рефинансирование этого вида займов почти полностью прекратилось, оценивало ранее «Эквифакс». Тому причиной в БКИ называют по-прежнему высокие проценты по ипотеке и перемены на строительном рынке, связанные с переходом на расчёты по эксроу-счетам.

Как ранее писал News.ru, банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.