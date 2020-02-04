Исследование показало, что большинство жителей России не знают, что такое инфляция и не смогли объяснить её причины.
Опрос проводило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). Согласно его результатам, 62% респондентов не смогли дать правильное определение инфляции. С задачей справился лишь 41% опрошенных.
Инфляцией называют повышение цен на товары и услуги в течение длительного срока. Лишь 33% участников исследования, в ходе которого было опрошено 1600 человек, правильно назвали причины роста её уровня, передаёт «
Ранее NEWS.ru писал о том, что Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020–2022 годы с учётом итогов 2019 года и поручения президента РФ Федеральному собранию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен