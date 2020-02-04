https://static.news.ru/photo/4d089588-475e-11ea-bf02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Исследование показало, что большинство жителей России не знают, что такое инфляция и не смогли объяснить её причины.

Опрос проводило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). Согласно его результатам, 62% респондентов не смогли дать правильное определение инфляции. С задачей справился лишь 41% опрошенных.

Инфляцией называют повышение цен на товары и услуги в течение длительного срока. Лишь 33% участников исследования, в ходе которого было опрошено 1600 человек, правильно назвали причины роста её уровня, передаёт « Лента.ру ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020–2022 годы с учётом итогов 2019 года и поручения президента РФ Федеральному собранию.